У США наразі діють 517 проукраїнських лобістських компаній

У 2024 році Україна витратила на лобістські послуги у Сполучених Штатах Америки 62,5 тис. доларів. У цей же період витрати Росії на просування своїх інтересів у США становили понад 460 тис. доларів, що в сім разів більше від українських витрат. Про це йдеться в дослідженні порталу даних Opendatabot, опублікованому 9 квітня.

Згідно з даними FARA (Foreign Agents Registration Act), Україна торік інвестувала в лобізм у США в шість разів менше, ніж у 2023 році (366,7 тис. доларів).

Загалом від початку повномасштабного вторгнення понад 5,4 млн доларів пішло на лобіювання інтересів України в Америці. До порівняння, Росія витратила у 2,2 раза більше грошей на лобіювання за той самий період – 11,8 млн доларів.

«За весь час у США зареєстровано 6 882 лобістські компанії, з яких лише 517 активні наразі. Саме вони забезпечують вплив на американських політиків, формуючи порядок денний у Вашингтоні», – ідеться в повідомленні.

Opendatabot відзначає, що скорочення витрат на лобістські послуги в Америці відбувається і в інших країнах. Польща, наприклад, зменшила фінансування лобістів у США у п’ять разів, до 245,2 тис. доларів у 2024 році.

«Росія ж урізала своє державне фінансування лобістів у 18 разів, зменшивши витрати до 461,2 тис. доларів у 2024. Проте навіть після такого скорочення РФ все ще витрачає на лобіювання у США в 7,4 раза більше, ніж Україна, і майже вдвічі більше, ніж Польща», – додають в проєкті.

Як повідомляв ZAXID.NET, у березні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про доброчесне лобіювання. Зазначалось, що документ врегулює діяльність лобістів та зробить її прозорішою.