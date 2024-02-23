За законопроект № 10337 у цілому проголосували 236 народних депутатів

Верховна Рада України на своєму засіданні у п’ятницю, 23 лютого, підтримала законопроект про доброчесне лобіювання. За законопроект № 10337 у цілому проголосували 236 народних депутатів, повідомили у прес-службі парламенту.

Ухваленням відповідного закону Україна виконала рекомендацію Європейської комісії і Ради Європи, яка є серед вимог щодо вступу України до ЄС.

«Прийняття закону про лобіювання забезпечить зниження рівня корупціогенних чинників у процесах планування, розроблення і прийняття нормативно-правових актів», – йдеться у повідомленні.

Документом визначається термінологія у сфері лобіювання, права та обов'язки суб'єктів лобіювання, методи впливу, правила етичної поведінки суб'єктів лобіювання. Зокрема, відповідно до закону, лобіювання – це діяльність, що здійснюється з метою впливу на об’єкт лобіювання в комерційних інтересах бенефіціара (за винагороду, що отримується прямо або опосередковано, з оплатою фактичних витрат, необхідних для її здійснення) або у власних комерційних інтересах особи та стосується предмета лобіювання.

Законом передбачено створення Реєстру прозорості, адміністратором якого буде Національне агентство з питань запобігання корупції. Передбачено звітність суб'єкта лобіювання, що вноситься до Реєстру прозорості, а також механізми контролю за діяльністю суб'єктів лобіювання шляхом моніторингу дотримання законодавства з питань лобіювання.

Закон був розроблений з метою забезпечення правових засад лобіювання в Україні, згідно з міжнародними нормами задля встановлення прозорих механізмів забезпечення діяльності суб’єктів лобіювання і посадових осіб державних органів влади.

Документ набере чинності наступного дня після його публікації. Він вводиться в дію через два місяці з дня початку функціонування Реєстру прозорості, але не пізніше ніж 1 січня 2025 року.