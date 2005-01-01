Україна за рік скоротила видобуток вугілля майже на 15%

Видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні у 2017 році скоротився на 14,6% порівняно з 2016 роком, повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, видобуток вугілля у 2017 році впав до 34,916 млн тонн з 40,864 млн тонн. 4,8 мільйона тонн (13,9%) з цього обсягу було видобуто на державних шахтах.

У грудні видобуток вугілля в Україні склав 2,952 мільйона тонн. З цього обсягу 413,2 тисячі тонн твердого палива видобуто на державних шахтах.

У загальній структурі видобутку коксівне вугілля (марка «К»), що використовується для потреб металургії, становило 19,5% або 6,807 мільйона тонн.

До слова, у 2015 році видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні через бойові дії на Донбасі скоротився у 1,6 раза порівняно з 2014 роком – до 39,76 мільйона тонн. У 2016 році видобуток збільшився на 2,8% – до 40,864 мільйона тонн.

Станом на сьогодні Україна через бойові дії на сході країни і блокади вантажообігу з непідконтрольними територіями відчуває значний дефіцит вугілля, насамперед енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований в районах Донецької і Луганської областей, підконтрольних бойовикам. Через це Україна імпортує таке вугілля з-за кордону.