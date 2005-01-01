Україна заборонила ввезення свинини з чотирьох регіонів Польщі

Із заборони виключені корми тваринного походження, якщо вони пройшли термічну обробку

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) заборонила імпорт свиней з Підляського, Мазовєцького, Люблінського та Вармінсько-Мазурського воєводств. Про це повідомляє «Польське радіо».

За словами експертів, Польща протягом декількох років експортує в Україну невелику кількість м’яса, а тому введення цієї заборони не стане проблемою для галузі.

«У зв’язку з появою нових випадків вірусу африканської чуми свиней (АЧС) у диких кабанів на теренах Польщі, ветеринарна служба України впровадила заборону на ввезення тварин, чутливих до АЧС, а також продуктів, сировини, генетичного матеріалу з них та кормів з Підляського, Мазовєцького, Люблінського та Вармінсько-Мазурського воєводств», — говориться у овідомлення відомства.

Із заборони виключені корми тваринного походження, якщо вони пройшли термічну обробку, що гарантує знищення вірусу АЧС, призначені для домашніх тварин, корми рослинного та хімічного походження.

Вони вважають, що Україна не купує в Польщі, бо для неї це надто дорого, імпортуються невеликі кількості жиру. «Дивно, що країна, у якій набагато більше, ніж у нас, поширена хвороба африканської чуми свиней, боїться певних наших виробів та м’яса, що пройшли перевірку»00, — наголошують польські експерти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що збитки України від африканської чуми свиней у 2017 році сягнули 1 млрд грн.