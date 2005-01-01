Євросоюз вимагає від Росії €1,39 млрд через заборону на ввезення свинини

СвітРоман Ганкевич, сьогодні, 09:432800

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Євросоюз вимагає від Росії €1,39 млрд через заборону на ввезення свинини
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СОТ вимагає від Росії заплатити мільярди євро

Світова організація торгівлі (СОТ) подала позов до арбітражного суду з вимогою стягнути з Росії 1,39 мільярда євро на рік через те, що Москва в січні 2014 року обмежила імпорт свинини з Європи. Про це Politico повідомили інформовані джерела.

Один зі співрозмовників пояснив виданню, що спочатку арбітражний суд визначить, чи правомірна вимога ЄС про стягнення з Росії 1,39 мільярда євро на рік. Після цього буде прийнято рішення про застосування заходів щодо Москви.

За даними Politico, сума 1,39 мільярда євро в рік дорівнює загальній вартості експорту свинини з ЄС до Росії до введення санкцій у 2013 році. Передбачається, що сума компенсації з кожним роком буде збільшуватися на 15%.

З 30 січня 2014 року Россільгоспнагляд заборонив ввозити в Росію свинину з країн ЄС до отримання гарантій безпеки від Єврокомісії. Це рішення ухвалили після того, як в Литві був зафіксований спалах африканської чуми свиней. Пізніше заборону поширили також і на США.

Євросоюз подав до СОТ позов проти Росії. Організація визнала заборону на ввезення в Росію живих свиней і свинини з ЄС такою, що суперечить нормам СОТ. Москва подала скаргу на це рішення, проте позов був відхилений.

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