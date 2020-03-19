Україна зупинила експорт спирту через коронавірус

У зв’язку з підвищеним попитом на медичний спирт всередині країни

Через підвищений попит на спирт в Україні державне підприємство «Укрспирт» ухвалило рішення призупинити його експорт за кордон. Про це йдеться у повідомленні державного підприємства.

Компанія планує наростити обсяги виробництва медичного спирту, адже саме у цій сфері наразі спостерігається дефіцит спирту.

«Спочатку потрібно повністю забезпечити ринок України. Неприпустимою вважаємо ситуацію, коли б до нас звернулися медичні заклади з проханням продати спирт, а в нас його не було. Тож, дбаємо про потреби нашої медичної сфери», – повідомив виконувач обов'язків директора «Укрспирту» Сергій Блескун.

Зазначимо, що раніше в «Укрспирті» повідомили, що через підвищений попит на спирт там позапланово запустили ще 4 спиртові заводи