«Укрспирт» запустив ще 4 заводи через попит на медичний спирт

Через поширення коронавірусу в Україні значно зріс попит на медичний спирт, гліцерин і перекис водню – із них можна зробити антисептик вдома

Державне підприємство «Укрспирт» запустило в роботу ще чотири заводи через підвищення попиту на медичний спирт у зв’язку зі спалахом коронавірусу Covid-2019.

Як повідомила 18 березня прес-служба компанії, загалом на березень була передбачена робота 10 заводів.

«Підприємство збільшує виробництво спирту в першу чергу для забезпечення потреб медичної системи. Ми швидко зреагували на зростання запиту, і від сьогодні працюють 14 заводів одночасно. За потреби ми готові і надалі збільшувати об’єми виробництва. У нас є для цього і потужності, і сировина», – сказав в. о. директора підприємства Сергій Блескун.

У прес-службі «Укрспирту» також зазначили, що на підприємстві діє посилений дезінфекційний режим: для всіх працівників закупили маски, а частину апарату управління перевели на дистанційну роботу.

Додамо, що через поширення коронавірусу в Україні значно зріс попит на антисептики для рук, а також медичний спирт, гліцерин і перекис водню – із них можна зробити антисептик вдома за рецептом ВООЗ.

Зауважимо, що «Укрспирт» був єдиним виробником спирту в Україні до грудня минулого року, коли Верховна Рада скасувала державну монополію на це виробництво.