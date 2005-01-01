Українець не потрапив до фіналу Чемпіонату Європи з фігурного катання

Ярослав Паніот посів лише 19-те місце у короткій програмі

У Москві стартував чемпіонат Європи з фігурного кататння. Змагання розпочалося із виступи чоловіків-одиночників. Українець Ярослав Паніот посів лише 19-те місце у короткій програмі. Невдалий виступ не дозволив йому кваліфікуватись до довільної програми. Український фігурист набрав 60,07 бали.

Перше місце за підсумками короткої програми займає п'ятиразовий чемпіон Європи іспанець Хав'єр Фернандес (103,82 бали).

Чемпіонат Європи з фігурного катання проходить в Москві з 17 по 21 січня. Українські спортсмени візьмуть учать у трьох з чотирьох видах програми. Окрім Ярослава Паніота, в турнірі беруть участь два українські танцювальні дуети - Олександра Назарова/Максим Нікітін та Дарина Попова/Володимир Бєліков, а в жіночому одиночному турнірі Україну представляє 23-річна Ганна Хниченкова. Діючі чемпіони України в парному катанні Софія Нестерова та Артем Даренський за віком не можуть взяти участі в чемпіонаті Європи.

Головна надія нашої країни - танцюристи Олександра Назарова та Максим Нікітін. Минулого року вони стали дев'ятими, завдяки чому в цьому виді програми Україна представлена двома парами.

Нагадаємо, що європейських нагород в української збірної не було вже 12 років, з того моменту, як срібло в Ліоні-2006 завоював танцювальний дует Олени Грушиної та Руслана Гончарова.