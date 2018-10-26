Українець Олександр Зозуляк здобув срібло на «Іграх нескорених»

Олександр Зозуляк здобув срібло у стрільбі з лука

Українець Олександр Зозуляк виборов срібну медаль у стрільбі з лука на «Іграх нескорених». Про це повідомляє МВС у Twitter.

«Учасник національної збірної «Invictus Games» Олександр Зозуляк здобув срібло у стрільбі з лука», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось раніше, 21 жовтня в перший день змагань «Ігри нескорених» у Сіднеї українець Денис Фіщук здобув бронзу у велогонці.

Згодом Олександр Бєлобоков та Сергій Ільчицький здобули перші золоті медалідля української збірної на Invictus Games у Сіднеї.

23 жовтня, у третій день змагань «Ігор нескорених» у Сіднеї, українець Олександр Гавриленко здобув третю золоту медаль для української збірної.

24 жовтня на «Ігри нескорених» ветеран АТО Євген Олексенко виборов срібну медаль з пауерліфтингу.

А Богдан Оксентюк виборов срібло в індивідуальному запливі на 50 метрів вільним стилем. Володимир Король – став третім і отримав бронзу на «Іграх нескорених». Король також виборов срібло у плаванні на спині на дистанції у 50 метрів.

25 жовтня українець Юрій Дмитренко здобув срібну медаль у метанні диска.

«Ігри нескорених» ( Invictus Games) – це міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, які у 2014 році заснував британський принц Гаррі. Мета змагань – шана військових ветеранів, підтримка їх реабілітації та адаптаційна допомога людям, які були поранені та втратили здоров'я під час військової служби.