Українець Олександр Зозуляк здобув срібло на «Іграх нескорених»
Українець Олександр Зозуляк виборов срібну медаль у стрільбі з лука на «Іграх нескорених». Про це повідомляє МВС у Twitter.
«Учасник національної збірної «Invictus Games» Олександр Зозуляк здобув срібло у стрільбі з лука», - йдеться в повідомленні.
Учасник національної збірної «Invictus Games»— Defence of Ukraine (@DefenceU) 26 октября 2018 г.
Олександр Зозуляк здобув срібло у стрільбі з лука.#IG2018 #GameOnDownUnder #MakeYourMarkDownUnder #InvictusGamesTeamUkraine #Нескорені #ІгриНескорених2018 #InvictusGames2018 pic.twitter.com/LcdDEHX7Zy
Як повідомлялось раніше, 21 жовтня в перший день змагань «Ігри нескорених» у Сіднеї українець Денис Фіщук здобув бронзу у велогонці.
Згодом Олександр Бєлобоков та Сергій Ільчицький здобули перші золоті медалідля української збірної на Invictus Games у Сіднеї.
23 жовтня, у третій день змагань «Ігор нескорених» у Сіднеї, українець Олександр Гавриленко здобув третю золоту медаль для української збірної.
24 жовтня на «Ігри нескорених» ветеран АТО Євген Олексенко виборов срібну медаль з пауерліфтингу.
А Богдан Оксентюк виборов срібло в індивідуальному запливі на 50 метрів вільним стилем. Володимир Король – став третім і отримав бронзу на «Іграх нескорених». Король також виборов срібло у плаванні на спині на дистанції у 50 метрів.
25 жовтня українець Юрій Дмитренко здобув срібну медаль у метанні диска.
«Ігри нескорених» ( Invictus Games) – це міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, які у 2014 році заснував британський принц Гаррі. Мета змагань – шана військових ветеранів, підтримка їх реабілітації та адаптаційна допомога людям, які були поранені та втратили здоров'я під час військової служби.