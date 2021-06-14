У фінальній сутичці Новіков переміг угорця Іштвана Такача

Український борець Семен Новіков переміг на турнірі з греко-римської боротьби на турнірі Poland Cup у Варшаві. Про це 14 червня повідомляє НОК.

В останній день Україна виграла одну медаль. Семен Новіков здобув «золото» у вазі до 87 кг. У фінальній сутичці титулований український борець переміг угорця Іштвана Такача (2: 1).

Всього на цьому турнірі українські представники греко-римського стилю вибороли чотири медалі. У вазі до 67 кг бронзову медаль завоював Богдан Ковернюк, який впевнено виграв у поляка Матеуша Шевчука з рахунком 4: 1. Ясаф Зейналов став 3-м в категорії до 77 кг. Його суперник по бронзовому поєдинку, представник Туреччини Юнус Башар, не вийшов на поєдинок.

У ваговій категорії до 82 кг Ярослав Фільчаков став володарем срібної нагороди турніру. У фіналі уродженець Харкова програв узбеку Жалгасбаю Бердимуратову з рахунком 1: 1.