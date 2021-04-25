Беленюк виграв бронзу на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби

Народний депутат від «Слуги народу» та за сумісництвом борець Жан Беленюк виграв бронзу на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби, який проходить у Варшаві.

В 1/4 фіналу Беленюк програв сербу з грузинським корінням Зурабу Датунашвілі. Жан отримав шанс поборотися за бронзу чемпіонату Європи завдяки перемозі над Векославом Лубурічем з Хорватії у «сутичці престижу».

Українець виступає у ваговій категорії до 87 кілограм. У матчі за бронзу Беленюк переміг німця Дениса Максиміліана Кудлу - 1:1. Жан став переможцем сутички, оскільки останнім заробив бал.

Загалом це вже п'ята медаль Беленюка на чемпіонатах Європи. Раніше Жан тричі ставав переможцем континентальної першості (2014 року, 2016, 2019) і один раз виграв бронзу (2012).