Змагання в Хорватії були для Жана Беленюка першими з 2019 року

Народний депутат від «Слуги народу» та за сумісництвом борець Жан Беленюк здобув золото на міжнародних змаганнях серії Гран-прі, які проходили у Загребі, столиці Хорватії. Загалом на першому турнірі 2021 року збірна України з греко-римської боротьби здобула чотири нагороди.

29-річний Жан Беленюк виборов золоту медаль у ваговій категорії до 87 кг, вигравши всі п’ять сутичок – чотири з яких він переміг достроково, передає «Суспільне». Це був його перший виступ у складі збірної України вперше з чемпіонату світу у 2019 році.

Українські борці греко-римського стилю вибороли 4 нагороди на Гран-прі Zagreb Open у Хорватії. Золото на рахунку Жана Беленюка (до 87 кг) і Парвіз Насібова (до 72 кг), срібло - у Миколи Кучмія (понад 130 кг), бронза - у Ярослава Фільчакова (до 82 кг).



Наші вітання! pic.twitter.com/S37DYydy8h — НОК України (@OlympicUA) January 18, 2021

Крім того, золоту медаль також здобув 22-річний Парвіз Насібов (до 72 кг), Миколи Кучмія (понад 130 кг) здобув срібло, а Ярослав Фільчаков (до 82 кг) – бронзу.

Турнір серії Гран-прі по греко-римській боротьбі Zagreb Open 2021 завершився у неділю, 17 січня. На цих змаганнях не змагалися представники Росії, Грузії та багатьох інших. Перемогу в медальному заліку здобула збірна Туреччини.