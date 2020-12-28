Міжнародна федерація дзюдо визнала Дар’ю Білодід найкращою дзюдоїсткою

Міжнародна федерація дзюдо (IJF) визнала 20-річну українку Дар’ю Білодід найкращою дзюдоїсткою світу за 2019/2020 роки. Про це йдеться на офіційному сайті федерації.

Білодід у 2019 році здобула золоту нагороду на чемпіонаті Європи, Європейських іграх та Grand Slam. А у 2020 році на турнірах серії Grand Slam Білодід отримала і золото, і бронзу.

Своєю чергою, найкращим дзюдоїстом став грузин Лукум Чхвіміані.

Що відомо про Дар’ю Білодід

Українська дзюдоїстка, чемпіонка Європи та дворазова чемпіонка світу. Народилася 10 жовтня 2000 році в Києві.

Першу дорослу медаль Білодід завоювала в березні 2017 року на відкритому Континентальному кубку в Празі. 20 квітня 2017 року вона стала чемпіонкою Європи, де у фіналі здолала росіянку Ірину Долгову.

На чемпіонаті світу 2018 року була третьою сіяною спортсменкою. Перемога зробила спорстменку наймолодшою чемпіонкою світу серед дорослих. Білодід стала нею у віці 17 років і 11 місяців.

У фіналі чемпіонату світу у 2019 році вона знову перемогла японку Фуну Тонакі. Таким чином, Дар’я Білодід стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо.