Жіноча збірна України зі спортивної гімнастики виграла золоті медалі чемпіонату Європи в командному багатоборстві. Українки стали переможницями континентальної першості в турецькому Мерсіні вперше в історії, повідомив у суботу, 19 грудня «Укрінформ».

Збірну України представляли Анастасія Мотак, Ангеліна Радівілова, Діана Варинська, Єлизавета Губарєва і Анастасія Бачинська.

Українки набрали 154,663 бала. «Срібло» дісталося збірній Румунії (154,496), яка поступилася Україні всього 0,167 бала. «Бронза» у команди Угорщини (151,597).

Нагадаємо, минулих вихідних чоловіча збірна України також вперше в історії виграла золоті медалі чемпіонату Європи в командному багатоборстві, який також проходив у Туреччині.