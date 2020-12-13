Українські спортсмени здобули золото в командному багатоборстві

Чоловіча збірна України вперше в історії завоювала золоті медалі чемпіонату Європи в командному багатоборстві. На змаганнях у Туреччині українську збірну представляли Петро Пахнюк, Ігор Радивілов, Владислав Грико, Євген Юденков та Роман Ващенко.

Як повідомив у неділю, 13 грудня, УНІАН, українці стали найкращими в опорному стрибку і вправах на коні. В інших дисциплінах українські гімнасти опинилися в трійці найкращих.

Збірна України в сумі набрала 248.963 бали і в боротьбі за золото випередила Туреччину та Угорщину.

Варто зазначити, що попереднім найкращим результатом у багатоборстві на ЧЄ для України були бронзові нагороди у 2014 році.

Юніорська чоловіча збірна України також завоювала золото чемпіонату Європи. У її складі виступали Микита Мельников, Іван Севрук, Ілля Ковтун, Володимир Костюк і Радомир Стельмах. А Ковтун виграв золото серед юніорів ще й в особистому багатоборстві.