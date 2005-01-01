Українець Василь Ломаченко став найкращим боксером року за версією видання The Ring

Василь Ломаченко

Чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі, українця Василя Ломаченка визнано найкращим боксером 2017 року за версією американського журналу The Ring.

Видання зазначає, що за всю історію премії – 89 років – Ломаченко перший, кому вдалося її отримати з такою невеликою кількістю боїв за плечима. На рахунку українця 10 перемог, із них вісім дострокових, і одна поразка.

2013 року українського боксера після бою проти мексиканця Хосе Раміреса назвали «Перспективою року», а вже за вісім місяців він виграв свій перший титул чемпіона світу, нагадує The Ring.

2017 року Ломаченко провів найбільшу, порівняно з іншими чемпіонами, кількість боїв – на ринг український боксер вийшов тричі.

Зауважимо, що Ломаченко став найкращим боксером світу за версією спортивного каналу ESPN, а також найкращим бійцем 2017 року за версією видання Fightnews.

11 грудня спортсмен отримав нагороду від нью-йоркської Асоціації ветеранів боксу Ring. Ломаченко став переможцем у номінації International Fighter of the Year імені Мохаммеда Алі.