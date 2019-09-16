Українець Жан Беленюк став чемпіоном світу з вільної боротьби

Жан Беленюк вже вдруге завоював золото чемпіонату світу, але вперше у статусі народного депутата України

Український борець греко-римського стилю (а також депутат Верховної Ради) Жан Беленюк став чемпіоном світу з вільної боротьби. У фінальній сутичці у ваговій категорії до 87 кг українець переміг угорця Віктора Лорінца 2:1.

Для Жана Беленюка це вже друга перемога на чемпіонаті світу. Вперше він переміг у 2015 році. Минулого року Жан Беленюк зумів вибороти лише срібну нагороду.