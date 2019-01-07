Українка Дарина Лопатецька перемогла на тенісному турнірі у Гонконзі
Перемога наразі є найбільшою в кар'єрі спортсменки і дозволить їй закріпитися в топ-500 найкращих тенісисток світу
Спорт — Юрій Братюк, 7 січня2250
За всі п'ять матчів на турнірі 15-річна українка не віддала суперницям жодного сету.
Українська тенісистка Дарина Лопатецька виграла свій третій професійний турнір в кар'єрі. Про це 6 січня повідомив портал Трибуна.
Зазначається, що у фіналі змагань ITF в Гонконзі 15-річна уродженка Харкова у 1,5-годинному матчі обіграла Барбору Штефкову з Чехії - 6:4, 6:2. За всі п'ять матчів на турнірі 15-річна українка не віддала суперницям жодного сету.
Призовий фонд турніру склав $25 тис За перемогу Лопатецька отримає 50 очок в рейтинг WTA. Титул в Гонконзі став для Лопатецької третім в кар'єрі. Минулого року Дарина виграла два турніри в Анталії і Байі. Сьогоднішня перемога наразі є найбільшою в кар'єрі спортсменки і дозволить їй закріпитися в топ-500.
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