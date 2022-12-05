Українки вибороли перемогу у фехтуванні на рапірах

У неділю, 4 грудня, у Варшаві завершився чемпіонат Європи з паралімпійського фехтування, на якому жіноча українська збірна виборола золоту медаль у фехтуванні на рапірах, а чоловіча – бронзову у змаганні шаблістів. Про це повідомляє управління спорту Львівської міськради.

«Золото» Україні принесла команда у складі Наталії Морквич (Львів), Надії Дьолог (Ужгород), Наталії Мандрик (Харків) та Ольги Єсіної (Біла церква).

«Перше командне золото на рапірі за всю історію мого спортивного життя. За вихід у фінал ми виграли у команди з Грузії. Я, як капітан команди, дуже щаслива і щиро радію, що ми змогли заспівати гімн і підняти на п’єдесталі найкращий прапор в світі – український прапор», – прокоментувала львів’янка Наталія Морквич.

Чоловіча команда шаблістів на чемпіонаті у Варшаві здобула бронзову медаль у такому складі: Артем Манько (Черкаси), Антон Дацко (Львів), Дмитро Серьоженко (Миколаїв), Андрій Демчук (Львів).