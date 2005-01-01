Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід виграла Гран-прі Тунісу

СпортРоман Ганкевич, сьогодні, 15:02590

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Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід виграла Гран-прі Тунісу
фото iSport
Білодід завоювала золоту медаль у категорії до 48 кг

Українські дзюдоїсти - 17-річна чемпіонка Європи Дар'я Білодід і 29-річна Марія Черняк - завоювали медалі на Гран-прі Тунісу з дзюдо. Про це інформує iSport.

Як зазначається, Білодід стала чемпіонкою у ваговій категорії до 48 кг. Спочатку Дар'я іппоном (це найвища оцінка, яку боєць може досягти в японських бойових мистецтвах, зокрема у дзюдо, карате або джиу-джитсу, дослівно з японської - «одне повне очко») перемогла росіянку Оксану Агазаде і голландку Амбер Герсйєс.

У півфіналі їй вдалося здолати співвітчизницю Марію Черняк. У вирішальній сутичці українка зустрілася з румункою Олександрою Поп і провела свій п'ятий іппон на турнірі, завершивши його перемогою.

Також повідомляється, що Марія Черняк після поразки від співвітчизниці у півфіналі зуміла виграти сутичку за «бронзу» в узбецької дзюдоїстки Дійори Келдійорової.

Таким чином, Білодід здобула свою другу перемогу в кар'єрі на змаганнях рівня Гран-прі. До цього звона перемогла в Гаазі в листопаді минулого року. Марія Черняк завоювала вже десяту медаль на Гран-прі і п'яту бронзову в кар'єрі.

Нагадаємо, в квітні минулого року українські дзюдоїсти виграли чемпіонат Європи.

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