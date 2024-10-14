NAVI cтали чемпіонами кіберспортивного турніру з CS2, який проходив у Ріо-де-Жанейро

Українська команда кіберспортсменів Natus Vincere (NAVI) перемогла німецьку організацію MOUZ у фіналі турніру IEM Rio 2024 з дисципліни Counter-Strike 2. Про це повідомили NAVI на своїй сторінці в X увечері 13 жовтня.

Як повідомляє видання «Чемпіон», матч відбувся за схемою Best of 5 (хто перший виграє три мапи). Опоненти боролися на картках CS2 Inferno, Dust 2, Mirage та Ancient – на перших двох NAVI виграли. На карті Mirage німецька команда MOUZ перемогла з рахунком 6:13, проте у наступному поєдинку на Ancient NAVI забрала собі титул. Матч закінчився з рахунком 3:1 на користь українців.

«Ми дуже виросли як команда. Я неймовірно пишаюся і радий бачити, як кожен з нас став кращим. Повернення, яке ми зробили, було чимось особливим. Закінчити матч у такій манері – це справжнє кіно!!! » – прокоментував перемогу тренер NAVI Андрій «B1ad3» Городенський.

За перемогу на цьому турнірі кіберспортсмени отримали 100 тис. доларів та путівку на IEM Katowice 2025. Наступним турніром для NAVI буде BLAST World Final 2024, що стартуватиме 30 жовтня у Сінгапурі.

Зазначимо, серед учасників головної кіберспортивної організації України – два українські кіберспортсмени, а також румун, литовець та фін:

Валерій «b1t» Ваховський (Україна);

Юстінас «jL» Лекавічус (Литва);

Алексі «Aleksib» Віролайнен (Фінляндія);

Міхай «iM» Іван (Румунія);

Ігор «w0nderful» Жданов (Україна);

Андрій «B1ad3» Городенський (тренер, Україна).

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що у квітні NAVI стали першими чемпіонами світу у грі Counter-Strike 2 за версією PGL Major Copenhagen 2024. Призовий фонд найпрестижнішого змагання кіберсвіту становив 1,25 млн доларів.