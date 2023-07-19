На цьому фото показано логотип Publicis Groupe на екрані смартфона

Маркетингова та рекламна компанія Publicis Groupe Ukraine, яка є частиною французької компанії Publicis Groupe і в яку входить низка маркетингових агентств, запропонувала тим своїм працівникам, котрі виїхали з України, повернутися до 25 вересня 2023 року. З тими, хто цього не зробить, співпрацю не продовжуватимуть, розповів головний виконавчий директор компанії Енвер Кікава у коментарі AIN.ua.

У компанії зазначили, що це рішення безпосередньо вплине на обмежену кількість працівників, адже зараз понад 90% українського офісу вже працює в Україні, а більшість тих, хто ще не повернувся, планують це зробити до кінця вересня. Через це з української команди підуть декілька співробітників.

«Publicis Groupe Ukraine вірить в перемогу і продовжує працювати над відбудовою свого бізнесу та бізнесу своїх клієнтів. Частиною цього процесу є чітке розуміння, що українська команда групи повинна перебувати саме тут, в Україні», – сказав Енвер Кікава.

За його словами, причиною для такого рішення послужили кілька факторів:

Команди продовжують працювати у гібридному режимі, маючи можливість балансувати між віддаленою та офісною роботою. У компанії наголосили, що на практиці видно: живий контакт та взаємодія під час роботи в офісі позитивно впливає не лише на її ефективність, але й на моральний та емоційний стан колективу.

Кікава додав, що, оскільки компанія працює у сервісному бізнесі, розуміння поточного контексту діяльності клієнтів також є важливою складовою роботи. Він вважає, що важко об’єктивно відчувати контекст в Україні під час проживання за кордоном, через що виникає розрив у сприйнятті реальності, що також знижує ефективність спільної роботи команди.

Компанія заявила, що розуміє ризики перебування в Україні, які лишаються досить високими. Але, як сказав Енвер Кікава, ситуація є більш контрольованою і передбачуваною, через це більшість працівників уже повернулися в Україну.

Розповідати про це рішення командам почали ще на початку 2023 року, щоб кожен міг ухвалити рішення. Тим, у кого були сумніви щодо повернення, компанія допомагала із пошуком роботи в офісах Publicis Groupe в інших країнах.

Publicis Groupe Ukraine входить до групи компаній Publicis Groupe, яка є світовим лідером у маркетингу, комунікаціях і цифровій трансформації. Publicis Groupe має представництва у десятках країн світу. Її головний офіс розташований у Парижі.

Publicis Groupe заснували в 1926 році. У 2022 році вона вийшла з Росії через її вторгнення в Україну.