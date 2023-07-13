Число українських біженців, які хочуть залишитись у ФРН, зросло

З понад одного мільйона українських біженців, які приїхали до Німеччини, рятуючись від війни, 44% сподіваються залишитися в країні. Про це свідчать дані опитування, пише «Європейська правда» з посиланням на Reuters

Як повідомляється, за даними опитування, число українських біженців, які хочуть залишитись у ФРН, збільшилось на 5%, у порівнянні з 39% станом на кінець літа 2022 року.

При цьому 18% з-поміж опитаних вже знайшли роботу, що лише на 1% більше порівняно з літом 2022 року. Цьому сприяло те, що три чверті біженців відвідували курси німецької мови або вже закінчили їх.

Згідно з опитуванням, жінкам з дітьми складніше знайти роботу, а половина українок, які приїхали до ФРН як біженки після повномасштабного вторгнення РФ в країну в лютому 2022 року, мають щонайменше одну дитину.

Наразі лише 3% жінок з маленькими дітьми працюють, здебільшого через те, що більшість з них не мають партнера в Німеччині, тоді як 23% чоловіків з маленькими дітьми працюють, оскільки, як правило, мають партнера.

Опитування спільно провели Німецький інститут економічних досліджень, Інститут досліджень зайнятості (IAB), Міністерство у справах міграції та біженців ФРН, а також Федеральний інститут демографічних досліджень.

Додамо, що з початку великої війни Україна втратила третину працездатного населення. Це удвічі більше, аніж Німеччина після Другої світової війни. Також показовою є кількість українських школярів у Німеччині, яка з початку 2023 року зросла на понад 10 тис. За даними Конференції міністрів освіти та культури, оприлюдненими 29 червня, станом на кінець нинішнього навчального року у німецьких школах навчались 213 362 дітей та молоді з України. У грудні 2022 року ця цифра становила 202 тисячі. Більшість українських школярів прийняли землі Північний Рейн-Вестфалія (40 969), Баден-Вюртемберг (32 028) та Баварія (30 618), зазначає Deutsche Welle.