Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала володаркою найкращого результату сезону. У неділю, 4 липня, вона з рекордним результатом виступила на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі (Швеція), повідомило «Суспільне».

Етап у Стокгольмі став для Магучіх другим у сезоні Діамантової ліги. Перед цим українка мала виступити у Гейтсхеді, однак через порушення медичного протоколу її до змагань не допустили. Перед етапом у Стокгольмі Магучіх стрибнула з результатом 2.01 метри на Меморіалі Лонського, встановивши найкращий результат сезону. Продовжувати виступи 19-річна українка тоді відмовилася. У Стокгольмі Магучіх взяла планку 2.03 метра і стала володаркою найкращого результату сезону.

На шведському етапі разом із Магучіх змагалася ще одна українка – Ірина Геращенко. Вона також вела боротьбу за перший для себе подіум на етапі Діамантової ліги.

У фінальну четвірку спортсменок увійшли Магучіх, Геращенко, а також дві австралійки – Нікола МакДермотт та Елеанор Паттерсон. Геращенко та Паттерсон зупинилися на висоті 1.96 метра, однак австралійка випередила українку завдяки меншій кількості спроб.

Проте перемогу здобула саме Магучіх. Разом із МакДермотт українка стрибнула на 2.01 метри з другої спроби. Однак Ярослава взяла наступну – 2.03 метра з останньої спроби, а австралійка – не змогла.

Магучіх також спробувала взяти висоту 2.07 метра та повторити рекорд Бланки Влашич, встановлений 14 років тому, однак всі три спроби українки виявилися неуспішними.