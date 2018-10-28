Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла Чемпіонат світу в Сінгапурі

Еліна Світоліна здобула найважливіший титул у своїй кар’єрі

24-річна українська тенісистка Еліна Світоліна виграла фінальний матч підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) у Сінгапурі, обігравши суперницю Слоан Стівенс зі США.

Матч тривав дві години 23 хвилини, Світоліна виграла із рахунком 3: 6, 6: 2, 6: 2.

Це її 13-й титул у кар'єрі, але перший, який вона здобула на елітному турнірі.

.@ElinaSvitolina has claimed the biggest title of her career with a stunning comeback against Stephens at @WTAFinalsSG!



HIGHLIGHTS--> https://t.co/oKHmdhNMOI pic.twitter.com/LjMPMZXmVf — WTA (@WTA) October 28, 2018

Суперниця українки у фіналі американка Слоан Стівенс раніше обіграла Кароліну Плішкову з Чехії та вийшла у фінал. Українка вийшла до фіналу завдяки перемозі над дев'ятою ракеткою світу Кікі Бертенс з Нідерландів.

В 2007 році тоді ще 13-річна Еліна стала вихованкою авторитетного спеціаліста в українському тенісі Андрія Луценка.

Пізніше їй поталанило навчатись в академії відомої бельгійської тенісистки, олімпійської чемпіонки Жустін Енен.

У 16 – Світоліна стала другою українкою (першою була Катерина Бондаренко), яка перемогла на юніорському Ролан Гарросі.

Свій перший дорослий турнір Еліна виграла вже у 19. Тоді, у 2013-му, вона завоювала свій перший титул в дорослому турі WTA, ставши володаркою Кубка Баку, а вже через рік зуміла його захистити.

2014-2017 стали наразі найпліднішими роками в кар'єрі української тенісистки. За цей час вона понад 10 разів перемагала в матчах проти суперників із ТОП-10 світового рейтингу.