Мінінфраструктури домовилося про співпрацю з компанією Hyperloop

Hyperloop може з’явитися в Україні впродовж найближчих 5-10 років

Міністерство інфраструктури України та компанія Hyperloop Transportation Technologies (HTT) домовилися про співпрацю в галузі розвитку технологій високошвидкісного транспортування – Hyperloop. Відповідний меморандум підписали в четвер, 14 червня, міністр інфраструктури України Володимир Омелян і головний виконавчий директор HTT Дірк Альборн (Dirk Ahlborn).

«Ми сьогодні підписали меморандум про співпрацю між компанією, яка є найбільшою в світі з розробки технологій Hyperloop – транспорту нового покоління, який дасть світу нечувану швидкість, нечувані можливості і нечувані технології. Одним з ключових підсумків цього візиту є наш чіткий намір спільно працювати над розробкою цих технологій», – зазначив Володимир Омелян, якого процитувала агенція «ЛІГАБізнесІнформ».

За його словами, проект повинен бути комерційно успішним. «Це не повинна бути якась ідея, яка дотується урядом, або держкомпанією на державному рівні. Це повинна бути прозора бізнес-модель, яка генерує прибуток», – зазначив Омелян.

Що стосується термінів реалізації проекту, то Омелян розраховує, що технологія Hyperloop буде реалізована в Україні в перспективі 5-10 років.

«Вперше Hyperloop буде тестуватися на експериментальній ділянці в Тулузі [Франція]. Перший комерційний запуск можливий в ОАЕ. Я хочу, щоб в найближчі 5 років ми прийшли хоча б до однієї лінії Hyperloop в Україні. Буде правильно провести переговори з партнерами в Китаї і Європейському Союзі і з'єднати за допомогою Hyperloop доставку вантажів з Китаю до країн ЄС », – сказав міністр інфраструктури.

В свою чергу виконавчий деректор HTT Дірк Альборн заявив, що ціна будівництва Hyperloop в Україні може бути нижчою, ніж в інших країнах.

«Ми зараз співпрацюємо з дев‘ятьма країнами. Ми почали будівництво Hyperloop у Франції, Тулузі. Також в ОАЕ. Будівництво 1 км коштує близько 20 млн дол. Ціна залежить від багатьох чинників. Наприклад, в Еміратах піщана земля, тому потрібні тунелі. В Україні це може коштувати дешевше. Тому що, наприклад, в Америці, Франції, ОАЕ оплата [праці] вища», – сказав він у коментарі агенції УНІАН.

HTT стала однією з перших компаній, яка проявила зацікавленість до проекту високошвидкісного транспорту Hyperloop після анонсування концепції Ілоном Маском у 2013 році. HTT вже має договори на проектування і будівництво ліній швидкісного транспортування з такими країнами, як Франція, Словаччина, Австрія, Угорщина, ОАЕ та інші.

Hyperloop – це транспортна система, що складається зі сталевих труб, усередині яких переміщається поїзд – герметична капсула на аеродинамічній подушці. Швидкість такої капсули може перевищувати 1200 кілометрів на годину.

Наприкінці лютого 2018 року Омелян заявив, що в Дніпрі планується будівництво тестового майданчика для впровадження в Україні надшвидкісного сполучення типу Hyperloop. Про це він розповів після підписання меморандуму про створення Центру транспортних інновацій Hype.UA. Голова «Укроборонпрому» Павло Букін попередньо оцінив його вартість в 3 млрд доларів. Керівник проекту Олександр Озеран зазначив, що 1 км Hyperloop буде коштувати 11-17 млн доларів, а довжина тестового майданчика складе 0,5 км.