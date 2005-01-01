Українські банки винні іноземним кредиторам $6 млрд

Зовнішній борг українських банків скорочується на третину вже три роки поспіль і на кінець 2017 року становив 6,2 млрд доларів. Про це повідомив директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук на прес-конференції, присвяченій звіту в фінстабільності, пише FinClub.

«Банки все більше залучають кошти на внутрішньому ринку і повертають зовнішні запозичення. На сьогодні зовнішній борг банківського сектора наблизився до позначки в 6 млрд доларів», – сказав він.

За його словами, половина від цієї суми - кредити міжнародних фінансових організацій українським держбанкам, ще 14% - міжбанківські кредити банкам з російським державним капіталом.

Одні з найбільших виплат мають бути в найближчі два роки.

«Наступного року заплановані чималі погашення частини єврооблігацій «Укрексімбанку» та «Ощадбанку». На нашу думку, графік погашення буде виконано повною мірою», – заявив Ваврищук.

Найбільші виплати за зовнішнім боргом припадають на 2019 рік. Тоді банки сумарно повинні будуть повернути 1,5 млрд доларів.