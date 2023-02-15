Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури разом з «Укренерго» втілюють пілотний проект із будівництва магістральних підстанцій в підземних бункерах. Про це пише Forbes, посилаючись на джерела серед високопосадовців з енергетичної галузі України.

Йдеться про будівництво захищених від ракетних і дронових атак магістральних підстанцій 330 КВ і 750 КВ в спеціальних бункерах. Зазначається, що вартість будівництва наземної підстанції у 2021 році була близько 30 млн. Підземні підстанції на 20-25% дорожчі, тобто щоб захистити усі 90 підстанцій, треба понад 3 млрд доларів. Точної оцінки вартості будівництва підземної підстанції ще немає. Враховуючи це, для розміщення під землею можуть відібрати найважливіші підстанції.

В Центрі досліджень енергетики пояснили, що для будівництва потрібно не тільки викопати котлован, а й забезпечити його гідроізоляцію та хорошу вентиляцію, щоб високовольтне обладнання коректно працювало. Підземне сховище має бути великим: висота високовольтного трансформатора може сягати 15 метрів, а також достатньо міцним, щоб витримати удар ракети.

Також необхідно забезпечити ізоляцію. У Європі для цього застосовують елегаз. Він важчий за повітря і менш електропровідний, тому дозволяє зменшити площу підстанцій у 4-5 разів. Завдяки цій технології побудовані підземні підстанції у Європі для ефективнішого використання дорогих земельних ділянок та естетики. При цьому європейські підземні підстанції не розраховані витримувати влучання ракет.

Перші дві пілотні підземні підстанції можуть бути побудовані в Україні вже до опалювального сезону 2023-2024 років, а повна перебудова потребуватиме не менш ніж 3-5 років.