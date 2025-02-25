Ціни ще на понад 100 медпрепаратів мають знизитися вже з 1 березня

Українські фармвиробники знизять ціни ще на понад 100 медпрепаратів власного виробництва. Серед них — знеболювальні, сорбенти, антациди, людські імуноглобуліни, антибіотики, анестетики, протиепілептичні лікарські засоби, протикашлеві, жарознижувальні, ліки, що застосовуються для регуляції артеріального тиску, вітаміни та мікроелементи, повідомив 25 лютого міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Понад 70 позицій лікарських засобів з цього переліку входять до Національного переліку лікарських засобів, ще 35 – рецептурні препарати, які можна купувати та використовувати лише за умови отримання рецепта під час консультації в лікаря. З повним переліком ліків, ціни на які мають знизитися, можна ознайомитися за посиланням або на інфографіці МОЗ нижче.

Список ліків, ціни на які знизять за вказівкою уряду. Клікніть на картинку, щоб збільшити її. Фото МОЗ

Відпускні ціни українські виробники знижуватимуть, починаючи з березня 2025 року.

Нагадаємо, раніше МОЗ уже назвало 100 найбільш популярних ліків українських виробників, ціни на які будуть знижені вже з 1 березня. У цей список увійшли ліки, які застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях, антигістамінні, протизапальні та протиревматичні препарати, вітаміни та мікроелементи, ліки проти тиску, противиразкові засоби, заспокійливі, очні краплі, назальні спреї та інші.