Українські футболістки на «Арені Львів» сенсаційно обіграли збірну Швеції

Українки здобули третю перемогу у відбірковому турнірі чемпіонату світу-2019

СпортОлег Костюк, 12 червня10590

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Українські футболістки на «Арені Львів» сенсаційно обіграли збірну Швеції
фото ua-football.com
Жіноча збірна України з футболу у відбірковому матчі на Мундіаль приймала Швецію

У своєму шостому матчі кваліфікації підопічні Володимира Реви у вівторок, 12 червня, на «Арені Львів» завдали поразки екс-віце-чемпіону світу команді Швеції - 1:0.

Успіх «синьо-жовтим» принесла капітан команди Дарина Апанащенко, яка забила м'яч на 41-й хвилині зустрічі, повідомляє «Укрінформ».

До слова, збірна Швеції не зазнавала поразок в останніх 5 матчах.

В іншій зустрічі 4-ї відбіркової групи футболістки Данії у Віборгу розгромили угорок - 5:1.

Наступний поєдинок українки проведуть 30 серпня у Гетеборгу - проти збірної Швеції.

Турнірне становище: Данія - 15 очок (після 6-ти ігор), Швеція - 15 (6), Україна - 10 (6), Угорщина - 4 (7), Хорватія - 2 (7).

У фінальний турнір напряму пройдуть тільки переможці семи відбіркових груп. Чотири кращі команди, які посядуть другі місця, поборються за останню путівку в стикових зустрічах.

За звання чемпіона світу влітку 2019 року у Франції посперечаються 24 команди, дев'ять з яких представлять Європу.

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До теми

У Львові жіноча збірна України з футболу у відбірковому матчі на Мундіаль приймає Швецію ZAXID.NET
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