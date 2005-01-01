У Львові жіноча збірна України з футболу у відбірковому матчі на Мундіаль приймає Швецію

Сьогодні, 12 червня, о 19:00 жіноча збірна України з футболу прийме у відбірковому поєдинку на Мундіаль-2019 шведок. Зараз підопічні Володимира Реви на третьому місці у своєму квінтеті і не мають права спіткнутися.

Українки встигли повернути собі хороший настрій після болісної поразки 1:5 від збірної Данії, якої зазнали минулого тижня. Наставник збірної Володимир Рева каже: «Звісно, трошки так всередині нас заїло. Будемо старатися менше помилок робити».

У таборі нашої збірної вважають: результат на табло не відповідав тому, що відбувалось на полі. Гравчиня збірної України з футболу Ія Андрущак говорить: «Ми старалися грати з топ-командою. Не відбиватись, а грати. Звичайно, допустили помилки. Тому що маємо не дуже багато ігор з такими командами, на такому рівні, не завжди знаємо, як дійти в тій чи іншій ситуації».

Попереду ж у підопічних Володимира Реви ще складніше випробування. Зустріч зі збірною Швеції, яка поки що не втратила у цій кваліфікації жодного пункту. І комфортно вмостилася на першій сходинці турнірної таблиці. Україну вона випереджає аж на вісім очок. Ія Андрущак зазначає: «Звичайно, Данія ‒ це теж топ-команда. Але стабільно високі результати все ж Швеція показує набагато довше. Тому я вважаю, що Швеція більш зріла команда».

Зі шведками наша команда востаннє зустрічалася двадцять років тому. Тоді зазнала двох поразок від скандинавок.

Головний тренер жіночої збірної Швеції з футболу Петер Хергардсон говорить: «Дуже добре почуваємося на першій сходинці. Перед жеребкуванням не хотіли отримати в суперники Данію або Нідерланди. З Данією, як ви знаєте, ми потрапили в одну групу. Але і Україна має шанс перемогти у матчі з нами, оскільки буде бажати цього якнайбільше. А ми будемо намагатися залишитися на вершині».