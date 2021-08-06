В Україні готелям також видаватимуть знак безпеки

Державне агентство розвитку туризму видаватиме готелям із вакцинованим персоналом «знак безпеки», а перелік таких готелів оприлюднить на своєму сайті.

Директорка Агентства Мар'яна Олеськів, передає Інтерфакс-Україна, закликала персонал готелів вакцинуватись якомога швидше. Заклади, де працівники повністю вакциновані, отримають «знак безпеки», що посилить їхню позицію на туристичному ринку.

«Для організації вакцинації уповноважена особа готелю має надати до ДАРТ інформацію (місце розташування готелю, кількість співробітників на вакцинацію, контактна особа). Цю інформацію ми передаватимемо МОЗ для забезпечення пріоритетної вакцинації туристичної галузі», – сказала Мар'яна Олеськів.

Готелі із вакцинованим персоналом внесуть до списку готелів ДАРТ і оприлюднять на офіційному сайті Агентства.