Українські паралімпійці здобули 55 медалей на чемпіонаті світу з плавання
Зокрема, українці здобули 17 золотих нагород
Спорт — Юрій Братюк, 16 вересня840
Українці тріумфували на чемпіонаті світу з плавання
Паралімпійська збірна України успішно виступила на чемпіонаті світу з плавання, завоювавши загалом 55 нагород – найбільше серед всіх країн-учасниць. Про це 16 вересня повідомляє ТСН.
Всього у змаганнях, які проходили у Лондоні, взяли участь спортсмени з 60 країн. Українці завоювали всього 55 медалей, з яких 17 - золоті. Такий результат дозволив збірній України посісти четверте місце в командному заліку.
Крім того, напередодні паралімпієць Богдан Гриненко встановив світовий рекорд у запливі на дистанції 100 метрів - 1 хвилина і 8 секунд.
У загальному заліку українці поступилися лише Італії, Великій Британії та Росії, які загалом здобули менше нагород, але обійшли Україну за кількістю золотих медалей.
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