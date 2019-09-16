Українські паралімпійці здобули 55 медалей на чемпіонаті світу з плавання

Зокрема, українці здобули 17 золотих нагород

СпортЮрій Братюк, 16 вересня840

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Українські паралімпійці здобули 55 медалей на чемпіонаті світу з плавання
фото ТСН
Українці тріумфували на чемпіонаті світу з плавання

Паралімпійська збірна України успішно виступила на чемпіонаті світу з плавання, завоювавши загалом 55 нагород – найбільше серед всіх країн-учасниць. Про це 16 вересня повідомляє ТСН.

Всього у змаганнях, які проходили у Лондоні, взяли участь спортсмени з 60 країн. Українці завоювали всього 55 медалей, з яких 17 - золоті. Такий результат дозволив збірній України посісти четверте місце в командному заліку.

Крім того, напередодні паралімпієць Богдан Гриненко встановив світовий рекорд у запливі на дистанції 100 метрів - 1 хвилина і 8 секунд.

У загальному заліку українці поступилися лише Італії, Великій Британії та Росії, які загалом здобули менше нагород, але обійшли Україну за кількістю золотих медалей.

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