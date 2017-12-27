Українські розробники бездротового зарядного пристрою отримали €50 тис. гранту від ЄС

Вперше бездротову зарядку Technovator XE розробники показали в 2016 році

В рамках першого етапу програми Horizon 2020 українські розробники бездротового зарядного пристрою для розумних пристроїв Technovator XE отримали грант у розмірі 50 тис. євро. Такі гранти, крім них, отримали ще деякі українські стартапи.

Українець Іван Чуба показав бездротову зарядку Technovator XE в червні 2016 року. Тоді повідомлялося, що пристрій може заряджати ґаджети через повітря. Ідея полягає в тому, щоб без прив’язки до док-станції або кабелів система автоматично живила всі пристрої, які потрапляють у зону дії базової станції.

Як повідомило видання AIN.ua, у 2017 році команда переробила дизайн бази зарядки – нову версію показали на виставці CES 2017 в Лас-Вегасі. Також команда додала в пристрій підтримку протоколів розумного будинку Zigbee, LoRa, LoraWan, Z - Wave. Це означає, що зарядку можна буде інтегрувати в системи розумного будинку і заряджати з її допомогою всі датчики, у яких є відповідний модуль живлення.

За словами Чуби, отримані 50 тис. євро розробники витратять на маркетингові дослідження ринків ЄС і маркетинг.

Horizon 2020 – це одна з найбільших програм ЄС, присвячених дослідженням та інноваціям, із загальним фондом в 80 млрд євро, який передбачається вкладати в дослідження, прориви і відкриття в перспективних галузях з 2014 по 2020 роки. Україна стала повноцінним учасником Horizon 2020 у березні 2015 року.