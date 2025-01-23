Молодь з 60 країн застосовуватиме ШІ в інноваційних рішеннях

Україна вдруге візьме участь у міжнародному техатоні Teens in AI, який об’єднує молодь з понад 60 країн світу. Підлітки вивчатимуть штучний інтелект та розроблятимуть інноваційні рішення за підтримки провідних фахівців у сфері ШІ.

Як повідомляє МОН, до участі у національному етапі відіберуть 10 команд по 5-6 учасників, які протягом лютого-березня пройдуть навчання та візьмуть участь у національному етапі техатону.

У відборі можуть взяти участь школярі і студенти:

вік 12-18 років;

знання англійської на рівні не нижче за B1;

знання у сфері штучного інтелекту, математики або інформатики;

половину складу команд мають становити дівчата.

Ментором групи може стати вчитель інформатики/математики, викладач технічних дисциплін державного чи комунального закладу освіти зі знанням англійської мови на рівні не нижче за B1.

Відбір команд здійснюватиме організаційний комітет Техатону Teens in AI в Україні, який оцінюватиме мотивацію учасників, знання з інформатики та/або математики, рівень англійської мови. Сам Техатон відбудеться онлайн 29-30 березня.

До слова, торік українська команда учнів Політехнічного ліцею КПІ імені Ігоря Сікорського перемогла на міжнародному етапі Техатону Teens in AI із проєктом застосунку, який допомагає вивчати жестову мову.