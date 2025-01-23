Українських школярів запрошують взяти участь у міжнародному техатоні з вивчення ШІ
Україна вдруге візьме участь у міжнародному техатоні Teens in AI, який об’єднує молодь з понад 60 країн світу. Підлітки вивчатимуть штучний інтелект та розроблятимуть інноваційні рішення за підтримки провідних фахівців у сфері ШІ.
Як повідомляє МОН, до участі у національному етапі відіберуть 10 команд по 5-6 учасників, які протягом лютого-березня пройдуть навчання та візьмуть участь у національному етапі техатону.
У відборі можуть взяти участь школярі і студенти:
- вік 12-18 років;
- знання англійської на рівні не нижче за B1;
- знання у сфері штучного інтелекту, математики або інформатики;
- половину складу команд мають становити дівчата.
Ментором групи може стати вчитель інформатики/математики, викладач технічних дисциплін державного чи комунального закладу освіти зі знанням англійської мови на рівні не нижче за B1.
Відбір команд здійснюватиме організаційний комітет Техатону Teens in AI в Україні, який оцінюватиме мотивацію учасників, знання з інформатики та/або математики, рівень англійської мови. Сам Техатон відбудеться онлайн 29-30 березня.
До слова, торік українська команда учнів Політехнічного ліцею КПІ імені Ігоря Сікорського перемогла на міжнародному етапі Техатону Teens in AI із проєктом застосунку, який допомагає вивчати жестову мову.