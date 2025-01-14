Слухачі школи вивчатимуть інноваційні освітні програми

Львівський національний університет імені Івана Франка та львівський ІТ-кластер організують для студентів та старшокласників зимову школу Data Engineering and Security 2025. Впродовж двох тижнів учасники слухатимуть лекції від провідних експертів у галузі інженерії даних та кібербезпеки. Вперше до зимової школи можуть безкоштовно долучитися й учні старших класів, повідомляє Мала академія наук.

Учні вивчатимуть: Software та Web development, Cloud technologies, Big Data, Machine Learning та новітні AI-рішення, Cyber Security. Для них проведуть інтерактивні воркшопи з сучасних технологій.

Учасники отримають доступ до трьох навчальних потоків з лекціями:

Core A: студенти 1-2 курсу,

Core B: учасники з досвідом в ІТ (3-4 курс),

Core С: старшокласники.

Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.

Буде нагода познайомитись з інноваційними освітніми програмами:

інженерія програмного забезпечення,

високопродуктивний комп’ютинг,

кібербезпека та захист інформації,

статистика, статистичний аналіз даних.

Навчання відбудеться з 20 січня до 2 лютого у змішаному форматі: онлайн та зустрічі наживо. Реєстрація за посиланням.