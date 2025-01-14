Для учнів і студентів організують безкоштовні лекції з інженерії даних та кібербезпеки
Львівський національний університет імені Івана Франка та львівський ІТ-кластер організують для студентів та старшокласників зимову школу Data Engineering and Security 2025. Впродовж двох тижнів учасники слухатимуть лекції від провідних експертів у галузі інженерії даних та кібербезпеки. Вперше до зимової школи можуть безкоштовно долучитися й учні старших класів, повідомляє Мала академія наук.
Учні вивчатимуть: Software та Web development, Cloud technologies, Big Data, Machine Learning та новітні AI-рішення, Cyber Security. Для них проведуть інтерактивні воркшопи з сучасних технологій.
Учасники отримають доступ до трьох навчальних потоків з лекціями:
- Core A: студенти 1-2 курсу,
- Core B: учасники з досвідом в ІТ (3-4 курс),
- Core С: старшокласники.
Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.
Буде нагода познайомитись з інноваційними освітніми програмами:
- інженерія програмного забезпечення,
- високопродуктивний комп’ютинг,
- кібербезпека та захист інформації,
- статистика, статистичний аналіз даних.
Навчання відбудеться з 20 січня до 2 лютого у змішаному форматі: онлайн та зустрічі наживо. Реєстрація за посиланням.