У завершальних день змагань українські школярі здобули 13 медалей

Учнівська збірна України посіла 6 загальнокомандне місце на Всесвітній гімназіаді, яка відбувалася у Бахрейні з 23 до 31 жовтня. Українські школярі вибороли 69 медалей – 24 золоті, 17 срібних і 28 бронзових. Про це 31 жовтня повідомив Комітет з фізичного виховання та спорту МОН України.

Детальніші результати змагань, переможці та медалі можна дізнатися у щоденному звіті гімназіади:

5 медалей у перший день;

7 медалей у другий день;

11 медалей у третій день гімназіади;

33 медалі у четвертий день змагань;

13 медалей у завершальний день змагань.

У Гімназіаді взяла участь рекордна кількість учасників – понад 5400 учнів та учениць із 71 країни, які змагалися у 25 видах спорту. Україну представляли 134 школярі з 101 закладу освіти із 24 регіонів. Українські учні змагалися у 18 видах спорту: бадмінтоні, баскетболі 3х3, боксі, вільній і греко-римській боротьбі, пляжному волейболі, гандболі, спортивній і художній гімнастиці, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, спортивній аеробіці, спортивному орієнтуванні, стрільбі з лука, тхеквондо (ВТФ), фехтуванні та шахах.