Северин Смілко виступив у складі Національної збірної України

Студент Львівського державного університету внутрішніх справ (ЛДУВС) Северин Смілко став чемпіоном світу з кікбоксингу у ваговій категорії до 80 кг. Про це повідомили у Львівській ОВА.

Як вказано у повідомленні ЛОВА, першокурсник факультету №3 Львівського державного університету внутрішніх справ Северин Смілко здобув «золото» чемпіонату світу з кікбоксингу у ваговій категорії до 80 кг. Змагання відбулись у місті Франкфурт-на-Майні у Німеччині.

Северин Смілко виступив у складі Національної збірної України. Кікбоксингом хлопець почав займатись два роки тому. Тренером чемпіона є Віктор Лазурко, заслужений тренер України, який має багаторічний досвід та виховав понад 20 чемпіонів Європи та світу.

Нагадаємо, що нещодавно інший курсант університету внутрішніх справ, 20-річний Андрій Бережнюк, став чемпіоном світу з гирьового спорту.