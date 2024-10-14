Андрій Бережнюк почав займатися гирьовим спортом на першому курсі університету

20-річний курсант львівського університету внутрішніх справ Андрій Бережнюк переміг на чемпіонаті світу з гирьового спорту. Про це повідомила Львівська ОВА у понеділок, 14 жовтня.

Як вказано у повідомленні ЛОВА, чемпіонат світу з гирьового спорту, який зібрав понад 300 учасників з 30 країн світу, проходить на острові Корфу в Греції. Андрій Бережнюк посів перше місце серед юніорів у триборстві у ваговій категорії до 95 кг.

Андрій Бережнюк посів перше місце серед юніорів у триборстві у ваговій категорії до 95 кг

Спортсмен навчається на третьому курсі Львівського державного університету внутрішніх справ. Тренує курсанта Микола Костовський – старший викладач кафедри спеціальної фізичної підготовки факультету №2 ЛДУВС.

Андрій Бережнюк почав займатися гирьовим спортом на першому курсі університету. Курсант спершу виступав на університетських змаганнях, а далі – на всеукраїнських. Цьогоріч він виконав норматив майстра спорту України, став абсолютним чемпіоном серед юніорів на Кубку Асоціації гирьового спорту України.