Українські студенти створили перелік страв, які вживали українці під час Голодомору 1932-33 років. Проект, який реалізували студенти Української академії лідерства називається «Вуличний ресторан "Непораховані з 1932"». Його мета – поширення знання про Голодомор та злочини радянської влади проти людяності, аби більше країн визнали Голодомор геноцидом української нації.

На сайті можна знайти рецепти восьми страв, зокрема таких, як трав’яники – випеченого хлібця з натертої трави, замішаного на гарячій воді з додаванням насіння льону. Біля кожної страви є її ціна. Наприклад, ціна трав’яників – можливість вижити навесні, коли бур’яни і трави починають проростати і люди можуть із щавлю, конюшини або лободи спекти хлібці.

Так виглядали трав'яники – хлібці з натертої трави

Біля кожної такої страви є відео зі спогадами тих, хто пережив Голодомор, які записав сайт Ukraїner.

Студенти власноруч збирали інгредієнти та готували страви, що їх споживали люди під час Голодомору.

«З самого ранку відразу після руханки я збирала кору дуба і берези для коржів. Ледь виколупувала її холодними руками і думала: як це могла робити моя бабуся, яка не їла декілька тижнів? Вона розповідала, що цю кору перемелювала з коренем лободи чи комишів, стеблом кульбаби або ромашки і так пекли. Все це вночі, аби ніхто не побачив і не відібрав», – розповіла студентка УАЛ Ілона Котовщик.

Проект «Голодомор: мозаїка історії» створений спільно Ukraїner та Музеєм Голодомору за підтримки Українського культурного фонду та вже реалізуваний в Ізраїлі, Бельгії та Україні.

Нагадаємо, 28 листопада в Україні вшановуватимуть пам’ять жертв Голодомору та політичних репресій.