Українські військові хірурги провели унікальні операції з приживлення кінцівок
Чотирьом пацієнтам вдалося приживити і ноги, і руку
Здоров'я — Олександра Баландюх, 0 0
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Медики творять дива, рятуючи поранених
Українські військові хірурги провели унікальні операції з приживлення кінцівок чотирьом пораненим: трьом нижніх і одному верхньої кінцівки, повідомив 17 червня у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.
«За останні декілька тижнів українські військові хірурги успішно провели низку унікальних операцій – реплантацій сегментів кінцівок чотирьом пораненим: трьох нижніх і однієї верхньої кінцівки», – сказано у повідомленні Штабу.
Реплантація - від латинського replantare - знову садити, пересаджувати.
Такі операції є хірургічним приживленням відокремленої від організму кінцівки або її частини шляхом зшивання судин, з'єднання пошкоджених нервів, сухожиль, кісток, м'язової тканини і подальше відновлення кровообігу.
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