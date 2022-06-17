Медики творять дива, рятуючи поранених

Українські військові хірурги провели унікальні операції з приживлення кінцівок чотирьом пораненим: трьом нижніх і одному верхньої кінцівки, повідомив 17 червня у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

«За останні декілька тижнів українські військові хірурги успішно провели низку унікальних операцій – реплантацій сегментів кінцівок чотирьом пораненим: трьох нижніх і однієї верхньої кінцівки», – сказано у повідомленні Штабу.

Реплантація - від латинського replantare - знову садити, пересаджувати.

Такі операції є хірургічним приживленням відокремленої від організму кінцівки або її частини шляхом зшивання судин, з'єднання пошкоджених нервів, сухожиль, кісток, м'язової тканини і подальше відновлення кровообігу.