Українських кінематографісток вперше відібрали до участі у Global Media Makers LA 2024, кінорезиденції Film Independent у Лос-Анджелесі. Чотирьох учасниць з України обрали з 650 заявників. До резиденції портрапили продюсерка Олександра Костіна («Памфір») та режисерка Анастасія Груба з їхнім повнометражним ігровим фільмом «Сезон жіночих самогубств» та продюсерку Наталію Лібет («Стоп-Земля», «Назавжди-Назавжди») та режисеркуЗою Лактіонову («Територія пустих вікон») із повнометражним документальним фільмом «Прах, що осідає шаром на поверхні».

Олександра Костіна та Анастасія Груба (фото Global Media Makers LA)

Протягом п’яти тижнів резиденції Global Media Makers LA українські кінематографістки Олександра Костіна та Анастасія Груба працюватимуть в Лос-Анджелесі над розробкою повнометражного ігрового фільму «Сезон жіночих самогубств» під керівництвом оскароносної продюсерки Адель Романскі (Moonlight, Aftersun), авторки сценарію та володарки «Еммі» Джейн Андерсон (Olive Kitteridge, Normal, Mad Men), сценарної консультантки з 25-річним досвідом Рут Аткінсон та продюсерки і шоуранерки Авріл Спікс (Jinn, African America).

«Сезон жіночих самогубств» – це трагікомічна історія про Семена, який втікає від люблячої, але токсичної матері та стає відлюдником у трейлері на березі Дніпра, але його самотність переривають жінки-самогубці, які тонуть неподалік.

Зоя Лактіонова та Наталія Лібет (фото Global Media Makers LA)

Наталія Лібет та Зоя Лактіонова розроблятимуть монтажний підхід та структуру історії свого фільму, основою якого є персональні спогади Зої та її сім’ї із Маріуполя. Цей фільм про фізичність спогадів: про нашу присутність у житті інших через речі, які ми залишили позаду. Цей фільм про жорстокість смерті та безглуздя системи; і водночас підтвердження нашої чутливості як людей. Документальну лабораторію резиденції цього року очолює Ліза Ліман, лауреатка кінофестивалю Sundance. Менторкою фільму є Елізабет Ло, номінантка Film Independent Spirit Award та Camerimage. Монтажною консультацією фільму керує Алехандро Вальдес-Рочін, лауреат DOC NYC.

«Участь у резиденції надає унікальну можливість обміну досвідом та знаннями між кінематографістами із різних країн, дозволяє налагодити зв’язки із кінопрофесіоналами, чиї фільми ми бачили на екранах фестивалів та кінотеатрів протягом багатьох років», – наголошує продюсерка Наталія Лібет.

Global Media Makers LA – це резиденція, що сприяє професійному нетворкінгу та обміну досвідом між американськими та міжнародними незалежними кінематографістами. В межах програми організовують воркшопи, тренінги, лекції та індивідуальні консультації. Вже вдесяте програму організовують неприбуткова організація Film Independent та Бюро з питань освіти та культури Державного департаменту США. Сьогодні ком’юніті Film Independent становить 2500 кінематографістів, тепер до неї увійдуть і українські професіонали.