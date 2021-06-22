Віктор Ляшко розповів про мотивацію для пацієнтів і лікарів за медичні обстеження

В Україні в цьому році повинен з’явитися цифровий кабінет пацієнта, який буде реалізований через додаток «Дія». Разом з ним буде запущено програму, яка мотивуватиме українців робити медичні обстеження в обмін на спецпропозиції у спортзалах чи басейнах, розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Кабінет пацієнта, який дозволить у цифровому форматі, в додатку “Дія” чітко відмічати всі щорічні медичні огляди, або раз на два роки, їхні результати, їхню динаміку. За результатами цих оглядів – мотивувати, як медпрацівника, вашого сімейного лікаря, так і людину, впроваджуючи певні пільги, компенсації для здорових людей», – розповів Ляшко на прес-конференції за підсумками форуму «Україна 30. Здорова Україна» і додав, що кабінет може запрацювати вже цієї осені, пише «Бабель».

Під компенсаціями маються на увазі, наприклад, спецпропозиції в спортзалах чи басейнах, або інші мотиваційні пакети. При цьому поки невідомо, скільки пацієнтів зможуть отримати нагороду за обстеження.

«Цього року ми запускаємо мотиваційні стимули щодо профілактики інфекційних захворювань. Зокрема, за відсоток охоплення вакцинацією від кору, краснухи та паротиту з 1 вересня буде впроваджуватися доплата сімейним лікарям », – уточнив міністр, якого процитувала агенція «Інтерфакс-Україна».

Також Ляшко розповів, що раз на два роки планується проводити безкоштовний скринінг неінфекційних хвороб, а для людей від 55 років він буде проводитися раз на рік. Графік буде відображатися в електронному кабінеті.

«Ми говоримо про регулярний моніторинг аналізу крові, який може показувати певні патологічні зміни, які відбуваються в організмі, а також про деякі скринінгові програми, наприклад, раннього виявлення раку прямої кишки, раку молочної залози. Це буде напрямок на мамографію», – зазначив Ляшко.

Як повідомляв ZAXID.NET, у вівторок, 22 червня, президент Володимир Зеленський дав старт програмі «Здорова Україна», мета якої – збільшити тривалість життя українців. Програма передбачає оновлені уроки фізкультури і оновлене меню в школах, регулярні медичні обстеження людей віком від 55 років та безкоштовні спортивні майданчики з сучасним обладнанням і віртуальними тренерами.