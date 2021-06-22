На спортивних майданчиках будуть віртуальні тренери

Президент Володимир Зеленський презентував загальнонаціональну програму «Здорова Україна». Зокрема, вона передбачає медичну діагностику для людей старше 55 років, нові уроки фізкультури та створення спортивної інфраструктури. Про це він повідомив під час форуму «Україна 30. Здорова Україна» у вівторок, 22 червня.

«Ми починаємо загальнонаціональну програму президента “Здорова Україна”. Програма направлена на різні вікові категорії, але націлену на досягання однієї мети – українці мають жити довше», – сказав Зеленський.

За його словами, середня тривалість життя в Україні складає 72 роки, а серед країн посідає 115 місце.

«Ми повинні робити все, щоб українців народжувалося більше, та все, щоб українців помирало менше. Для цього активний і здоровий спосіб життя мають стати, якщо не національною ідеєю, то частиною нашої ментальності та стилю життя», – сказав він.

Програма Зеленського «Здорова Україна» складатиметься з трьох основних компонентів:

модель здорової школи;

медичні обстеження;

безкоштовні спортивні майданчики.

Як пише «Суспільне», модель здорової школи складається з вісьмох компонентів. Зокрема, це нова концепція уроків фізкультури. Також вона передбачає реформу шкільного харчування – нове шкільне меню, яке розробив шеф-кухар Євген Клопотенко.

«Це популяризація спортивних секцій та гуртків, нові онлайн-додатки, де діти і батьки зможуть їх знаходити та користуватися під час занять», – розповів президент.

Ще один компонент програми – це медичні обстеження. За словами президента, для осіб віком від 55 років будуть запроваджені медичні «чек-апи» – повні медичні обстеження кожні два роки. За словами Зеленського, для деяких категорій населення обстеження проводитимуться щороку.

«Рання діагностика захворювань дозволяє державі рятувати життя своїх громадян витрачаючи набагато менше коштів, але найголовніше дає набагато більше шансів», – сказав голова держави.

Третій компонент – це безкоштовні спортивні майданчики і спортивні парки по всій Україні. Поруч з майданчиками будуть встановлені інформаційні довідки з QR-кодами, які можна відсканувати та займатися з віртуальним тренером.

«Це буде такий прорив, я думаю. Я думаю, що буде прикольно займатися спортом, фізичною активністю з зірками України, як шоу-бізнесу, так і олімпійцями. Будь-якого віку, будь-якої фігури ти маєш просто вийти з ранку, просто дійти до парку і трішечки позайматися собою, бо в тебе ще онуки, правнуки, хочеться їх бачити», – сказав Зеленський.

За його словами, такі майданчики мають з'явитися найближчим часом у містах та маленьких селищах.