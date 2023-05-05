Сергій Стрельніков зіграв роль Олекси Довбуша

Один з найочікуваніших та найдорожчих українських фільмів «Довбуш» Олеся Саніна виходить в український прокат 24 серпня. Прем’єра картини була запланована на осінь 2019 року, проте кілька разів переносилась. Нарешті автори стрічки оголосили дату її виходу у прокат.

Нагадаємо, зйомки фільму «Довбуш» розпочались у серпні 2018 року. Автором ідеї, співавтором сценарію та режисером картини є Олесь Санін.

Олесь Санін є режисером картин «Мамай» (перший фільм, який Україна висувала на «Оскар») та «Поводир», а також автором декількох документальних фільмів.

Оператор картини Сергій Михальчук є володарем «Срібного ведмедя» Берлінале за роботу над фільмом «Під електричними хмарами». Разом із Саніном він працював і над «Мамаєм», і над «Поводирем». Зараз Михальчук воює у лавах ЗСУ.

Кадр з фільму

«У першій половині XVIII ст. у Карпатських горах розгортається історія життя Олекси Довбуша, його кохання та боротьби за гідну долю для свого народу, і тут навічно оселяється таїна його безсмертя. Ватага опришків під проводом двох братів, Івана та Олекси Довбушів, їхня невловимість і зухвалість стали надією для народу і пострахом для ворогів. Дороги братів розходяться, панство кидає всі зусилля на придушення волелюбних настроїв, якими охоплені Карпати. Смерть чи безсмертя переможуть у цьому двобої?», – йдеться у синопсисі фільму.

Даша Плахтій у фільмі «Довбуш»

Роль Олекси Довбуша зіграв киянин Сергій Стрельников. 43-річний актор знявся у більш ніж 50 фільмах та серіалах, зокрема одну із головних ролей у картині «Безславні кріпаки», а також у містичній драмі режисера Олександра Безручка «13 автобус», зйомки якої відбувались у Львові.

Роль Івана Довбуша, брата Олекси, зіграв Олексій Гнатковський, актор та режисер з Івано-Франківська. Кохану Довбуша Марічку зіграла Даша Плахтій. Київська актриса вдало дебютувала у головній ролі в фільмі Марини Степанської «Стрімголов». За цю роботу вона отримала національну кінопремію «Золота Дзиґа» як найкраща акторка.

Перед початком зйомок було оголошено, що орієнтовний бюджет становить понад 90 млн грн, державна частка – 65 млн грн.