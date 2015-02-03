Український фільм покажуть на найбільшому кінофестивалі у Скандинавії

Фільм розповідає про знаменитий будинок у Харкові

Найбільший у Скандинавії кінофестиваль у Ґетеборзі (Швеція) оголосив список учасників. У рамках програми «П'ять континентів» покажуть український документальний фільм «Будинок "Слово"» Тараса Томенка.

«Будинок "Слово"» розповідає про знаменитий будинок у Харкові, побудований наприкінці 20-х років, де жили відомі діячі української культури, переважно письменники. Зокрема, Михайль Семенко, Микола Хвильовий, Іван Багряний, Лесь Курбас та інші. До 1938 року більшість мешканців цього будинку були заарештовані.

В Україні фільм вийшов у прокат в листопаді. Також картина брала участь у кінофестивалі у Варшаві.

У Ґетеборзі традиційно пройдуть дві конкурсні програми - скандинавського ігрового і документального кіно. Приз у головному конкурсі становить 1 млн шведських крон. Крім того, вручається приз за найкращий дебют (приз імені Інгмара Бергмана) і за найкращу операторську роботу (імені Свена Нюквіста). Почесні призи отримають актриси Жульєт Бінош та Алісія Вікандер. Фестиваль пройде з 26 січня по 4 лютого.