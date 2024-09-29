Кадр з фільму «Ти – Космос»

Науково-фантастична трагікомедія «Ти – Космос» режисера Павла Острікова отримага нагороду міжнародного кінофестивалю фпнтастичних фільмів у Стразбурзі (Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg). Про це ниписав продюсер фільму Володимир Яценко. Він зазначив, що фільм отримав головну відзнаку фестивалю – Golden Octopus.

Таковін зазначив, що фільм отримав нагороду Silver Melies, яка відкриває шлях до змагань за найпрестижнішу нагороду європейського жанрового кіно Golden Melies.

«Цього суботнього вечора наш майбутній національний гіт U ARE the UNIVERSE отримав свої перші міжнародні нагороди - і які! На Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg ми отримали головну нагороду - Golden Octopus! А також одну з нагород Silver Melies, які вручаються щорічно і дають нам шанс поборотися за головну нагороду європейського жанрового кіно - Golden Melies! Вітаємо всю команду і продовжуємо готувати українську премʼєру!», – йдеться у повідомлені продюсера.

Фільм «Ти – космос» розповідає про українського далекобійника Андрія Мельника, який після вибуху Землі залишається останньою людиною у всесвіті, поки на звʼязок не виходить француженка Катрін. В самому серці цієї історії лежить самотність і наше бажання знайти когось, кому ми можемо бути потрібні. Навіть, якщо для цього потрібно перетнути всю галактику. Це ті вічні теми, які завжди будуть актуальними, особливо в темні часи.