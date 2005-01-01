Український гімнаст Ігор Радівілов вдруге переміг на етапі Кубка світу в Досі

Ігор Радівілов напередодні виграв змагання у вправах на кільцях

Український гімнаст Ігор Радівілов став переможцем етапу Кубка світу в Досі. Про це повідомляє XSport.

Як зазначається, 25-річний спортсмен став найкращим в опорному стрибку. Радівілов набрав 14.599 очок. Друге місце зайняв китаєць Цюй Руянь (14.566). На третьому місці представник Туреччини Ферхат Арікан (14.533).

Відзначимо, напередодні українець виграв змагання у вправах на кільцях.

Нагадаємо, що в 2017-му Ігор Радівілов взяв «срібло» на чемпіонаті світу в канадському Монреалі, а також завоював «бронзу» континентальної першості в місті Клуж (Румунія).