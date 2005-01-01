Український художник оформив альбом нових каверів Елтона Джона

Український художник Василь Колотуша створив обкладинку та ілюстрації для наповнення альбому нових каверів Елтона Джона Revamp. Про це пише DTF Magazine.
Як зазначається, 27-річний художник з Черкас створив сім ілюстрацій для платівки. «На мене вийшли з британської компанії Studio Fury - вони раніше вже працювали з Universal Music і запропонували зробити ілюстрації для обкладинки, наповнення диска, мерч і так далі», - розповів Колотуша в коментарі виданню.
Колотуша додав, що обкладинка та інші ілюстрації - це нові роботи, а ідея цілком належить студії і клієнтові. За словами художника, процес повністю контролювали. «Вони мали повний контроль над процесом роботи, аж до вибору колірної схеми, ракурсів, деталей», - сказав автор.
Відзначимо, що Елтон Джон випустить альбом Revamp 6 квітня. До нього увійшли кавери хітів музиканта у виконанні відомих виконавців: Сема Сміта, Еда Ширана, Майлі Сайрус, Coldplay, Pink, Lady Gaga, Logic, Florence+The Machine, The Killers і інших.
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