Факультет права створюють на базі школи права УКУ

Український католицький університет відкриває факультет права. Новий факультет діятиме на базі школи права, яка створена в університеті вісім років тому.

Як повідомили в університеті, рішення про трансформацію школи права у факультет було ухвалене у лютому цього року на сенаті УКУ. Роботою над концепцією нового факультету керувала директорка школи права Світлана Хилюк, яка стане деканкою факультету.

Школу права УКУ заснували у 2017 році на факультеті суспільних наук. Вона розпочалася з магістерської програми з прав людини, яка у 2018 році очолила національний рейтинг магістерських програм за рівнем вступників. Згодом було відкрито бакалаврат.

За рейтингом Forbes Ukraine, програма була визнана номер один в Україні за рівнем вступників. Загалом зараз юридичну освіту в УКУ здобуває 227 студентів. У команді школи працює понад 20 викладачів, більшість це юристи-практики, а також 30 гостьових лекторів зі США, Німеччини, Великої Британії та інших країн.

«Упродовж навчання понад 30% студентів-бакалаврів та майже 50% магістрів мають можливість навчатися та стажуватися в університетах Європи і США. Також тут діє юридична клініка, де студенти проходять річне стажування і надають pro bono правову допомогу військовим, ветеранам та членам їхніх родин, виконуючи місію служіння. Щороку студенти-правники УКУ займають високі призові місця на національних та міжнародних змаганнях», – йдеться в повідомленні УКУ.

Школа права отримала фінансування для понад 100 стипендій від топових юридичних фірм України та світу, правників та їхніх родин, а також інших жертводавців. Завдяки цьому, 50% студентів отримують фінансову підтримку на навчання.

«Це про усвідомлений розвиток УКУ у відповідь на виклики сучасності в Україні», – прокоментував створення факультету права ректор УКУ Тарас Добко.

«Ми співпрацюємо з органами, які встановлюють антикорупційну інфраструктуру в Україні, Верховним Судом, міністерствами, і бачимо спрагу на ціннісний і світоглядний дискурс, потребу прив’язати правничі процеси, процедури і категорії до ширшого бачення та розуміння суспільства. Функція університету – допомогти з цим. У такий спосіб Факультет права може зробити свій внесок у реалізацію місії університету – служити Україні і робити свій внесок у просування українського порядку денного у світі», – додала директорка школи права УКУ Світлана Хилюк.

Зауважимо, що вартість навчання за бакалаврською програмою з права в УКУ у 2024-2025 році становить 129 тис. грн.

Варто також зазначити, що підготовку юристів здійснюють практично всі львівські університети.